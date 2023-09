"Al parco 'Meticci in passerella' a Copparo: Giuria formata dai bambini"

Nei giardini di piazza della Libertà a Copparo proseguono gli appuntamenti con l’iniziativa ‘Incrocio. Parco gialloblu Copparo’ organizzata dal Rione Crusar con il patrocinio del Comune. Quella di oggi, sarà una speciale serata: si partirà alle 19.30 con ‘Meticci in passerella’, la sfilata di cani meticci a partecipazione gratuita con giuria di bambini, organizzata in collaborazione con la Lega del Cane di Ferrara e con il gruppo commercianti ‘Segui il filo giallo’. A seguire lo spettacolo di cabaret di Patatino Mister J. Naturalmente funzioneranno gli stand dei ristoranti locali, Il Veronesi, Scaramouche, Tavernacolo, Pizzeria Boschetto e del Crusar, che proporranno tantissime specialità per tutti i gusti.

v.f.