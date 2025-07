Al Pontino inizia l’estate. Musica e serate con i dj

Entra nel vivo l’estate al Pontino Tagliapietra di Copparo, con serate all’insegna della musica e del divertimento. Dal martedì al venerdì dalle 16 alle 21, e il sabato e la domenica dal pranzo fino alle 21 sarà aperto il Chiosco “Dal Vero” (per organizzare un evento o una festa fuori orario, è possibile contattare il numero 338-2217489). E ad arricchire il tutto saranno tre serate speciali – che inizieranno tutte a partire dalle 19 -, organizzate da Pro Loco Copparo con il patrocinio del Comune.

Si comincia giovedì 10 luglio con il “Karaoke Pontino”, condotto da Isa e Ross, per cantare e trascorrere qualche ora in compagnia sotto le stelle. Venerdì 11 luglio vi sarà l’area verde di via Agnelli si trasformerà in “Cocco Pontino”, per un evento animato dal dj set che vedrà alla consolle Fabio Mbini, Federica Baby Doll e un ospite speciale a sorpresa, tutto da scoprire. Sabato si cambia ancora musica, con il “Pontino Rap – Straight from the park” con partecipazione di Never Sleep Crew, Tela, C.O.C., Skull Shark, Tay, il dj set di Zesta e ospite il rapper Prhome, per una festa carica di energia.

Per tutte e tre le serate sarà attivo lo stand gastronomico curato da Pro Loco Copparo, che proporrà deliziosi arrosticini, patatine fritte e cocktail. Insomma, tanti ingredienti per passare serate in allegria e relax.

Per quanto riguarda i piccoli, invece, farà tappa a Sabbioncello San Vittore, l’edizione 2025 della rassegna “Burattini, Fiabe & Co.” di Copparo e frazioni. Lunedì alle 21, nel giardino della scuola dell’Infanzia (con accesso da via Capitello, 31) andranno in scena i Burattini di Mattia Zecchi, pronti a raccontare al pubblico la storia dei “Tre servi alla prova”, un grande classico della commedia dell’arte messo in scena con le maschere della tradizione emiliana e un grande coinvolgimento del pubblico. Il Dottor Balanzone ha organizzato una piccola festa nella sua villa: dovendo trascorrere le giornate in rigoroso silenzio, nel suo studio, a svolgere studi, ricerche e affari.