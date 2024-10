"Al Quirinale esposta un’opera del Guercino"

Cento, piccola ma storicamente significativa città emiliana, è pronta a mettersi nuovamente in luce con uno dei suoi tesori artistici più preziosi. In occasione di una mostra dedicata al Guercino, uno dei più grandi maestri del Barocco, la città ha prestato un’opera di straordinario valore che sarà esposta alle Scuderie del Quirinale a Roma. "Alle Scuderie presteremo due opere - spiega Lorenzo Lorenzini, direttore dei musei di Cento -: il ‘San Bernadino d Siena con S. Francesco d’Assisi in preghiera davanti alla statua della Madonna di Loreto’, tela di Guercino, e ‘La Carraccina’ di Ludovico Carracci, che è uno di dipinti più importanti della Pinacoteca e origine di tutta l’arte di Guercino. È lui stesso che dice che quel quadro è del suo vero maestro e pertanto ha una importanza fondamentale nella formazione dell’artista. Un quadro commissionato da Cento e che è fortemente legato alla città e al Maestro. Oltretutto di Ludovico Carracci abbiamo solo questo, cioè la pietra miliare della base di Guercino e importante anche per la carriera di Carracci".

La mostra alle Scuderie del Quirinale, che si sta per aprire, si propone di esplorare il genio del Guercino attraverso una selezione di opere che testimoniano la sua evoluzione stilistica. Il prestito dell’opera da parte della città di Cento non solo arricchisce la mostra, ma rappresenta anche un riconoscimento dell’importanza del Guercino nel patrimonio culturale italiano e della stessa posizione di rilievo che occupa la sua città natia.

Il prestito del quadro offre a Cento l’opportunità di riaffermare la sua identità culturale e artistica. Per la città, questa è una chance importante di far conoscere il suo legame con il noto pittore a un pubblico più vasto, contribuendo così alla valorizzazione del suo patrimonio artistico. Inoltre, la partecipazione a un evento di tale portata sottolinea l’importanza della cooperazione tra istituzioni locali e nazionali nel campo della cultura. La mostra non solo attirerà esperti e appassionati d’arte, ma servirà anche a promuovere il turismo nella regione e nella stessa Cento. Il prestito dell’opera del Guercino da parte di Cento rappresenta un momento di orgoglio per la città e un’importante opportunità di dialogo culturale. Con il suo straordinario talento, continua a vivere attraverso le sue opere, e grazie a iniziative come questa, il suo lascito artistico può continuare a ispirare le generazioni future. La mostra alle Scuderie del Quirinale sarà, senza dubbio, un evento imperdibile per chi ama l’arte e la cultura italiana ma anche per i centesi".

Laura Guerra