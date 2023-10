’Al Ramiol’, passione e tradizione: "Col tartufo valorizziamo Bondeno"

La passione per il tartufo diffonde conoscenza e conferma radici nell’innovazione. L’associazione ‘Al Ramiol’ di Bondeno ha partecipato al primo bando con il quale l’amministrazione comunale ha affidato il piano interrato con la nuova cucina del prestigioso contenitore culturale del Centro 2000 di viale Matteotti. La sua proposta ha vinto. Parte dunque una nuova fase per un edificio storico, dei primi del Novecento, che dopo corposi lavori di riqualificazione aggiunge, alla sala conferenze e alle diverse attività, anche la gestione della cucina come peculiarità. "Fa parte di un percorso che è il frutto di cinque anni di lavoro dell’associazione tartufai – conferma il presidente Pierluigi Zapparoli –. Il nostro obiettivo è fare comunicazione, formazione e cultura, sul tartufo che appartiene al nostro territorio e deve essere fatto conoscere nel modo ottimale, anche in quelli che sono i risvolti di chi fa una cucina senza prodotti chimici raccogliendo il tartufo della zona".

La De.co del Tartufo di Bondeno è stata tra le prime in Italia. Si è appena conclusa la sagra del tartufo, che ha visto il gruppo mettere in campo anche eccellenze che hanno valorizzato gli altri prodotti di denominazione comunale e prodotte nel territorio come il riso, il pane, il miele, le uova. "E’ questa l’ottica che daremo nell’organizzazione degli eventi e nella gestione della cucina – sottolinea il presidente – che, seguendo un protocollo minuzioso, potrà essere data in gestione anche ad altre associazioni in occasione di eventi". Da qui un riferimento alle attrezzature: "La cucina è stata fatta con una buona quantità di componenti nuovi – aggiunge Zapparoli – progettate in collaborazione con uno chef dello Ial di Ferrara, rispettando tutti i canonici tecnici, igienico, sanitari di una cucina professionale". Come è andata la sagra? "Siamo andati molto bene – risponde il presidente – . La sala a disposizione del Centro 2000, e le due salette, permettono al massimo 160 posti a sedere. Facendo un turno solo, l’affluenza è stata superiore a quanto pensavamo per cui siamo riusciti a ricevere il 60% delle richieste che abbiamo ricevuto. Noi raccogliamo tartufo oggi dove qualcuno, anni fa, ha piantato, gestito e conservato le essenze adeguate – sottolinea Zapparoli –. Abbiamo realizzato, anni fa, cinque ettari in golena di alberi, con l’obiettivo di raccogliere forse fra dieci anni".

Claudia Fortini