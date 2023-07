Al ’Remo Brindisi’ Casini presenta il suo libro

E’ un viaggio negli ultimi quarant’anni di storia italiana il libro ’C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano’ (Piemme Editore), che verrà presentato questa sera nel giardino della casa Museo Remo Brindisi, in via Pisano a Lido di Spina, con inizio alle ore 21.30 (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Protagonista della serata è il senatore Pier Ferdinando Casini (nella foto), memoria storica della politica italiana, giunto ormai alla sua undicesima legislatura da parlamentare e autore del libro, che sarà intervistato da Cristiano Bendin, capo della redazione di Ferrara de il Resto del Carlino. Tra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia italiana passa attraverso il filo della memoria di uno dei suoi più autorevoli protagonisti che, per la prima volta, ha deciso di raccontarsi e raccontare. L’incontro rientra nella rassegna ’Librandosi’, organizzata da Alessandro Pasetti e Leonardo Romani, in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore di Lido Estensi, inserita nel cartellone di Comacchio Summer Experience, promossa e sostenuta dal Comune di Comacchio e realizzata da Made Eventi.