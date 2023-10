Al Ridotto del Teatro anteprima di Funi. Protagoniste le scuole

Oggi, alle 17, al Ridotto del Teatro Comunale ai dirigenti e ai docenti scolastici del territorio verrà presentata in anteprima la mostra che omaggia Achille Funi, ospitata a Palazzo dei Diamanti dal prossimo 28 ottobre, e i progetti di avvicinamento e di approfondimento dedicati alle scuole, per far conoscere l’opera di un grande pittore moderno che ha attraversato da protagonista i principali movimenti artistici della prima metà del XX secolo. Dalle ricerche d’avanguardia nell’ambito del Futurismo, al moderno classicismo di Novecento italiano, fino al muralismo degli anni Trenta. Da ottobre a febbraio la rassegna ‘Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito’ riunirà a Ferrara oltre 130 opere, tra cui i suoi massimi capolavori, che racconteranno l’intera parabola artistica di questo maestro ferrarese. La conferenza, promossa dalla Fondazione Ferrara Arte, sarà tenuta da Chiara Vorrasi, curatrice della mostra insieme a Nicoletta Colombo e Serena Redaelli, con un saluto dell’assessore Dorota Kusiak.