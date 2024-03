Al Ridotto ‘Tutti quanti voglion fare il jazz’. Una fantastica storia tra filmati e immagini

‘Tutti quanti voglion fare il jazz’ al Ridotto per la rassegna ‘Femu edu’. E’ il tema del nuovo appuntamento per la rassegna FeMu Edu 2023/2024.

L’evento oggi, alle 9.30 e 11, al Ridotto del teatro Abbado. Nell’incontro, destinato soprattutto alle scuole secondarie di primo grado e alle classi quinte delle primarie, Roberto Manuzzi e l’Ensemble Jazz degli allievi del Conservatorio Frescobaldi racconteranno, anche tramite l’uso di filmati e immagini, la fantastica storia del genere musicale più caratteristico del XX secolo: dove è nato e come “funziona” il jazz e perché mai nei cartoni animati i jazzisti sono sempre dei gatti. Parteciperanno all’incontro allievi delle scuole secondarie Filippo De Pisis, Torquato Tasso e Dante Alighieri e della Scuola Primaria Govoni. Diplomato in sassofono e in musica jazz, Roberto Manuzzi è docente di Musica d’Insieme Jazz presso il Conservatorio di Ferrara. È direttore della banda Filarmonica Verdi di Cona e di Ferrara Film Orchestra. Per 26 anni ha fatto parte della band del cantautore Francesco Guccini partecipando a più di 500 concerti dal vivo. Ha svolto attività come solista con orchestre sinfoniche tra cui il Comunale di Bologna e la Fenice di Venezia e con gruppi cameristici (Octandre, Ferrara Progressive Orchestra, Quartetto di Saxofoni Giovan Battista Martini).