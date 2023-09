Al Rivana Garden la festa del cane con laboratori, stage e la dog dance

Oggi alla Rivana Garden di Ferrara, in via Gaetano Pesci, si terrà la Festa del cane, un evento organizzato dall’Associazione Culturale Mondo Animali e patrocinato dal Comune di Ferrara. La festa inizierà alle ore 10 accogliendo i partecipanti con bancarelle, laboratori per bambini e stage di dog dance e treibball da fare insieme ai propri amici a quattro zampe.Un ricco programma per coinvolgere proprio tutti. Tante le associazioni che parteciperanno con i loro banchetti dove potrete trovare gadget e parlare con i volontari per conoscere le loro attività: Enpa Ferrara, GACI, Animaliamo di Bondeno, La Casa di Ballo, Terre del Branco, Lega del Cane, Tana Libera Tutti, Punte di Diamante e Progetto Animali Natura. Saranno presenti anche le bancarelle di Amici di Ciotola, dove potrete trovare un’accurata selezione di alimenti ed accessori di alta qualità per cani e gatti, e Lukas Legno, artigiano che realizza meravigliose opere in legno.Alla Festa del Cane vi aspettano anche Benedetta ed Elisabetta di Bau Academy Ferrara per farvi conoscere la dog dance e il treibball, due discipline cinofile da fare insieme al proprio cane.