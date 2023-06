Al Rockafe il ‘Memorial Laccetti’ Trionfano Talmek e i Maleducati

Si aggiudica il trofeo ‘Memorial Paolo Laccetti’ e la possibilità di produrre e registrare i propri brani al Natural Head Quarter (per partire quindi con il piede giusto nel mondo della musica professionale) Talmek, al secolo Samuele Talmelli. Con lui la band de ‘I maleducati’: Enrico Blanzieri alla chitarra e cori, Michele dalla Magnana al basso e cori, Francesco Berveglieri alla batteria lo hanno accompagnato e sostenuto magistralmente sul palco. E non è tutto, perché oltre a convincere la giuria tecnica, Talmek è riuscito a strappare i consensi anche del pubblico del Rockafe di Malborghetto, che gli ha attribuito il premio della giuria popolare.

Secondi classificati Alice Rigosa e Sara Ciuffolotti, in arte La Licorice, accompagnate da Francesco Piazzi alla chitarra, si aggiudicano il premio Hybrid. Il terzo premio, in collaborazione con Sonika, come miglior gruppo giovane, va a Malakiia ovvero a Francesca Fucci, Walter Prioriello e Riccardo Grieco, Daniele Alebbi e Lorenzo Dotto Checchinato. A sostenere il difficile compito delle valutazioni una qualificatissima giuria di rinomati musicisti ferraresi ovvero Max Lambertini, Michele Guberti e il produttore Manuele Fusaroli dello Studio Nhq, Giorgio Contrastini insegnante di chitarra, Samuele Grandi fonico dello studio Sonika, Gianfilippo Invincibile insegnante di batteria e Rosa D’Alise insegnante di canto.