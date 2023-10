Al Rotary di Copparo si è parlato di Acustica: ospite il professor Patrizio Fausti

Preceduta da una particolarmente partecipata serata conviviale presso il ristorante ‘da Giuseppe’, il Rotary Club Alfonso II d’Este di Copparo ha organizzato una significativa visita presso l’Università di Ferrara. Il professor Patrizio Fausti, docente di Fisica Tecnica presso Dipartimento di Ingegneria dell’ateneo, ha condotto soci ed ospiti del club copparese alla scoperta dei laboratori di Acustica ed in particolare della così chiamata ‘Camera Anecoica’, uno dei laboratori più apprezzati e di maggior valore scientifico sperimentale dell’Ateneo ferrarese. Il professor Fausti ha mostrato una serie di esperimenti scientifici sulla propagazione delle onde sonore e sulla percezione del suono, non prima di aver tenuto una vera e propria lezione sugli elementi della fisica applicata ai fenomeni acustici.

"Una visita particolarmente gradita – affermano dal Rotary Club Alfonso II d’Este, i cui soci e ospiti hanno partecipato con entusiasmo alla visita – che ha permesso di apprezzare come l’evidente espansione, negli ultimi anni, dell’Università di Ferrara porta con sé una sempre maggiore rilevanza nell’ambito della ricerca scientifica fruibile, peraltro, anche come servizi tecnologici alle imprese, per il trasferimento tecnologico di metodologie e soluzioni in applicazioni di tipo industriale e produttivo".

v. f.