Al Santuario della Rocca domani pomeriggio in scena il primo presepe

CENTO

Per domani alle 17 i frati del Santuario della Rocca di Cento hanno organizzato un momento per la cittadinanza dal titolo ‘San Francesco e la notte di Natale’. Un’iniziativa di avvicinamento al Natale, che rientra nel vasco . Si tratta di una breve rappresentazione del primo presepe, con la partecipazione dei ragazzi e giovani che frequentano le parrocchie di San Biagio e San Pietro, insieme ai frati del Santuario. La rappresentazione si terrà sul piazzale della Rocca dove ci sarà anche la distribuzione della luce di Betlemme e, al termine, un caldo rinfresco per tutti. Sempre in tema di festività, in Pandurera, invece, oggi alle 21 ci sarà il concerto natalizio del Coro Joyful Gospel.

Uno spettacolo musicale con band dal vivo per una giornata da trascorrere all’insegna della tradizione.

L’ingresso sarà a offerta libera, e il ricavato sarà devoluto a sostegno delle associazioni di volontariato Strade e Cento Solidale.

l.g.