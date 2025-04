"Al Savonarola con i nostri piatti"

In piazza Savonarola ci sarà chi sceglierà l’Hostaria Savonarola, come confermato anche dalla proprietaria Catia Sivieri: "Abbiamo ricevuto le prenotazioni già da tempo per la domenica di Pasqua e per Pasquetta. Tutto esaurito e non accettiamo nuovi clienti, visto che i tavoli sono già pieni. Questo ci fa piacere e conferma la fiducia verso il nostro ristorante". Sul menù previsto tra oggi e domani, Catia è chiara nel ribadire: "Principalmente saranno piatti alla ‘carta’ con alcuni della cucina ferrarese e non solo. Specificamente per queste giornate di festività abbiamo previsto un fuori menù che è l’agnello, tipico per questo periodo pasquale".