Al setaccio la movida del centro Cinque denunce, due per furto

Cinque denunce di cui due nei confronti di giovani per furto in un negozio. È il bilancio dei controlli straordinari e congiunti dell’altro ieri fra tutte le forze di polizia, con particolare riferimento alla Galleria Matteotti e zone limitrofe del centro storico. L’iniziativa è nata dagli indirizzi strategici pianificati in Prefettura in occasione dei recenti Comitati per l’Ordine e la Sicurezza. In particolare, 8 pattuglie e 16 agenti e militari della Questura, del comando provinciale dei carabinieri, del comando provinciale della guardia di finanza e del corpo di polizia locale terre estensi, hanno setacciato e controllato, anche con l’ausilio di unità cinofile, tutte le aree più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso delle attività sono stati complessivamente ottenuti i seguenti risultati, 5 denunce in stato di libertà, una espulsione dal territorio nazionale ed una ispezione ad un locale pubblico. Nella fattispecie , è stato individuato e deferito in stato di libertà, per evasione, un detenuto domiciliare che era uscito dal luogo di reclusione senza la prescritta autorizzazione. Non solo. Due giovani denunciati per furto aggravato presso un esercizio commerciale, un ragazzo denunciato alla Procura della Repubblica per i minorenni per porto abusivo di armi, in quanto portava nella tasca dei pantaloni un coltello.

A tutto questo, si aggiunge un denunciato per la violazione del divieto di avvicinamento ai locali pubblici (dalp). Le forze dell’ordine hanno anche pizzicato uno straniero irregolare accompagnato presso l’ufficio immigrazione per le pratiche relative alla procedura di espulsione. Durante i controlli sono scattate anche due verifiche fiscali ed amministrative a due esercizi pubblici del centro. Nell’ambito del medesimo servizio si è proceduto altresì al controllo di 76 persone ritenute di interesse operativo, 16 autoveicoli e sono state eseguite 5 perquisizioni personali.