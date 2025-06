Al setaccio piazza Dante e dintorni

Una giornata di controlli a tappeto che hanno interessato alcuni dei luoghi più sensibili della città. Nell’ambito del rafforzamento delle attività preventive disposte dal comando provinciale dei carabinieri sul territorio della provincia, nella giornata di giovedì i militari della compagnia di Ferrara hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Nell’arco della giornata, pattuglie della sezione Radiomobile e della stazione di Ferrara hanno concentrato la loro attenzione in piazzale Dante Alighieri e nelle zone limitrofe. L’attività svolta dagli uomini dell’Arma ha consentito di controllare 43 veicoli ed identificare 62 persone, di cui tre si sono rivelate sospette per varie ragioni. "I controlli da parte dei carabinieri – fanno sapere dal comando provinciale – proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire sicurezza e legalità in tutto il territorio della città estense".