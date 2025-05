Al ’Teatrin’ di Goro, spettacolo benefico per i piccoli

La magia del teatro incontra l’immaginazione dei più piccoli nello spettacolo "C’era una volta… al Teatrin – Solo chi sogna può volare", un evento organizzato da "La Combriccola del Teatrin" in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Goro, a favore della Scuola dell’Infanzia Statale. L’evento si terrà giovedì alle 17 e venerdì alle 21, al Teatro ‘Rolando Ricci’ di Goro, il "Teatrin" per la comunità. Due appuntamenti pensati per coinvolgere le famiglie, i bambini e tutta la comunità in un momento di cultura, condivisione e divertimento. L’evento vede la collaborazione dello Young Club Goro e di Pro Loco Goro, che offriranno rispettivamente l’accoglienza con la "pesca dei tappi" e una merenda per tutti i bambini presenti nella giornata di giovedì. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Goro. "Eventi come questo – afferma l’assessore alle Comunicazioni, Nickolas Bellotti – rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità. ‘C’era una volta… al Teatrin’ non è solo uno spettacolo, è un invito a credere nei sogni, a coltivare la fantasia e a vivere insieme momenti che restano nel tempo. Sostenere la scuola dell’infanzia significa investire sul futuro dei nostri bambini, e farlo attraverso il linguaggio magico del teatro è un’occasione straordinaria che il Comune di Goro è orgoglioso di patrocinare".