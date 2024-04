Al Teatro ’900 la proiezione del film ’Amusia’ ambientato in paese

Al Teatro ‘900, venerdì 12 aprile alle 21, verrà proiettato il film ‘Amusia’ del regista Marescotti Ruspoli, e ambientato nella particolare cornice di Tresigallo. "È un grande piacere ospitare nel nostro Teatro la proiezione di questo film le cui riprese hanno suscitato grande interesse e partecipazione tra la nostra comunità", dice il sindaco Laura Perelli che porterà il proprio saluto in apertura di serata. La pellicola prende il titolo da una rara malattia cerebrale che impedisce a chi ne soffre di comprendere, eseguire e apprezzare la musica. Ed è attorno a questa patologia che Marescotti Ruspoli ha costruito una profonda storia d’amore tra due opposti che si attraggono: Livia, una ragazza che “scappa” dalla musica e Lucio, un ragazzo che “sopravvive” grazie alla musica. Il cast sono Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio, Maurizio Lombardi e Fanny Ardant, e a valorizzare luoghi atmosfere e geometrie delle location è la maestria di Luca Bigazzi, in qualità di direttore della fotografia. ‘Amusia’ è prodotto da UMI Films in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission. La serata del 12 aprile, patrocinata dal Comune di Tresignana, sarà introdotta dal saluto della prima cittadina, e dagli interventi dei rappresentanti di Emilia-Romagna Film Commission e del regista Marescotti Ruspoli. L’ingresso è gratuito. Volto d’angelo e uno stile fresco, giovane, con tocchi retrò, che si sposano perfettamente con una personalità in cui sono radicati valori antichi. Carlotta Gamba, attrice piemontese classe 1997, è un talento emergente del cinema italiano.