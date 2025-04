Al Teatro ’900 ’La vita accanto’ con il regista in sala

Il Teatro ‘900 di Tresigallo, sabato alle 20.30, ospiterà la proiezione del film del regista Marco Tullio Giordana "La Vita Accanto". Ad arricchire l’evento sarà la presenza in sala dello stesso maestro che, al termine della proiezione, si tratterrà a rispondere alle domande del pubblico. Modererà il dibattito Maria Gloria Panizza assieme Federica Gelli Grigatti, che ha coordinato la registrazione per 01 Distribution e Rai Cinema.

La pellicola di Marco Tullio Giordana è accompagnata da una importante colonna sonora magistralmente realizzata da due attrici-pianiste d’eccezione: Sonia Bergamasco e Beatrice Barison. Sonia Bergamasco, oltre ad essere attrice provetta, si è diplomata al Conservatorio di Milano col massimo dei voti. Beatrice Barison, avviata a una luminosa promettente carriera di interprete, si è rivelata, in questo suo primo film come attrice, altrettanto dotata. Insieme hanno interpretato vari pezzi per pianoforte fra cui Sergej Rachmaninov e Franz Schubert.

Saranno proiettati per l’occasione i filmati della registrazione effettuata a Tresigallo, proprio all’interno del Teatro ‘900, dotato di una eccezionale acustica. La proiezione è dedicata in modo particolare alle Scuole di Musica e cinematografia del territorio ferrarese. E proprio per questa ragione, il Teatro che si affaccia su viale Roma, si sta attestando sempre più come importante punto di riferimento per registrazioni musicali di qualità, per la riscoperta dell’acustica razionale, grazie ad un progetto curato dall’Associazione Culturale Torri di Marmo e sostenuto dall’amministrazione comunale.

I biglietti per la serata sono in prevendita al Teatro ‘900, il martedì e il sabato dalle 10 alle 12.30. Per informazioni e riserva dei posti: 339-429851; 338-3140921; per riserva biglietti scuole di musica, attoriali e cineclub: 339-7295754.