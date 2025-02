Al Teatro Arena reso omaggio all’attore. Raffaele Bondini

Con una breve e semplice cerimonia nell’atrio del Teatro Arena di Codigoro, è stato reso l’omaggio a Raffaele Bondini, attore codigorese del Gad Amici del Teatro che, a metà degli anni ‘50, lasciò il proprio paese, per coronare il sogno di diventare una grande attore. Calcò palcoscenici prestigiosi fino, dal 1968 al 1975, alla Compagnia Stabile del Teatro San Babila di Milano, dove interpretò opere di autori come Tennessee Williams, George Bernard Shaw, Luigi Pirandello e Molière. Nel 1970 partecipò a una tournée, sempre con il Teatro Stabile Santa Babila, in Sud America con tappe in Argentina, Uruguay, Cile, Perù, Venezuela e Brasile. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Alice Zanardi, l’assessore Simonetta Graziani, Milena Medici che cura l’archivio del Gad, Sandra Zappattera che gestisce il teatro e i coniugi Mariella e Giovanni Zigiotti, che hanno donato una trentina di foto che ritraggono la carriera di Bondini.