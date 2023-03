Al teatro Barattoni l’attore Pennacchi con ’Pojana’

A Ostellato arriva un grande attore di teatro e televisione. Si tratta di Andrea Pennacchi, con il personaggio di Pojana, noto ai telespettatori di Propaganda Live, nato dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. Lo spettacolo andrà in scena stasera, alle 21, al Teatro Barattoni. Pojana è un personaggio mitologico nato molti anni fa, impersonato da Andrea Pennacchi: un avido padroncino del Nordest, ossessionato da i schei e dal suo per nulla velato razzismo, che sfoggia senza remore opinioni durissime in merito ai tempi incerti che vivono il Nordest e il Paese tutto. Pojana e i suoi fratelli è uno spettacolo ferocemente ironico, implacabile e graffiante.