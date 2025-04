Al teatro Barattoni si parla di agricoltura che difende l’ambiente

L’agricoltura come protagonista nel territorio e veicolo di conoscenza, tradizioni e spunti per il futuro: questo ed altro nell’incontro in programma oggi con registrazione dei partecipanti a partire dalle 9 al Teatro Barattoni di Ostellato. Sarà occasione per orientarsi tra i mille messaggi, anche contradditori, che affollano televisioni e social media sul cibo, sulla sostenibilità, sull’ambiente, portando il punto di vista di chi rappresenta gli agricoltori che ogni giorno lavorano e si impegnano per non far mancare ciò di cui nutrirci.

Nel corso della mattinata, Coldiretti farà conoscere in modo sintetico ma esaustivo la realtà agricola del nostro territorio ferrarese, a partire dalle radici che hanno consentito di caratterizzare il nostro territorio come territorio di eccellenza nella produzione agro alimentare regionale e nazionale e come un’organizzazione di rappresentanza come appunto Coldiretti, ogni giorno a fianco dei propri soci, svolga quella fondamentale funzione di corpo intermedio tra amministrazioni, decisori politici, istituzioni ed agricoltori, alle prese con una crescente mole di adempimenti.