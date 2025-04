Al teatro De Micheli il testamento di ’Quei di Cupar’

Conclusa con successo la stagione teatrale del "De Micheli", prende ora il via "T’arcordat cla sìra", la rassegna dialettale che vede protagoniste le compagnie del territorio. Ad aprire il cartellone in vernacolo del Comunale di Copparo sono Quei da Cupar che, stasera alle 21, presenteranno "Al testament ad Santa Pazienza", tratto da "Cercasi disperatamente anima gemella" di Giuseppina Cattaneo. Parte del ricavato della serata sarà devoluto ad Ama, Associazione Malattia Alzheimer, ad attestare la volontà della compagnia di continuare ad aiutare gli altri facendo solidarietà attraverso il sorriso. I biglietti si possono trovare su Vivaticket e in biglietteria, aperta nella mattinata di oggi dalle 10 alle 13. Per informazioni: www.teatrodemicheli.it, 0532-864580, 389-1551656, o inviare una e-mail a biglietteria@teatrodemicheli.it.