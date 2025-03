Al teatro De Micheli il docufilm su Sepe

Il Teatro ‘De Micheli’ di Copparo ha vissuto, venerdì scorso, due momenti di profonda partecipazione ed emozione con le proiezioni del docufilm "Nonostante tutto": un’opera tributo alla memoria del brigadiere Armando Sepe e, contemporaneamente, un inno al coraggio, alla dedizione e al senso del dovere e una testimonianza dei valori più autentici di solidarietà e coesione della comunità. La prima proiezione in mattinata, dedicata ai ragazzi delle scuole, e la seconda, aperta all’intera cittadinanza, hanno dimostrato come il ricordo di un sacrificio così grande possa ancora unire e ispirare, a distanza di 52 anni. Presenti i vertici dell’Arma, con il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Alessandro Di Stefano, il comandante della Compagnia Carabinieri di Copparo, maggiore Alessandro Volpini, il comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, capitano Domenico Marletta, il comandante della Stazione copparese, luogotenente Giuseppe Zurlo. In sala anche l’Anc, che ha voluto fortemente istituire le borse di studio intitolate ad Armando Sepe, e l’Onaomac. L’idea di questo progetto nasce dal desiderio di Giuseppe e Lorenzo Sepe, figlio e nipote del brigadiere, e ha preso corpo grazie al sostegno e al patrocinio del Comune, alla collaborazione del Rotary Club Alfonso d’Este di Copparo e dell’Arma dei Carabinieri. Il sindaco Fabrizio Pagnoni ha rilevato come "certi ideali e certe persone continuano ad essere punti di riferimento: un esempio da trasmettere e riscoprire per continuare a coltivare i principi che ci rendono comunità".