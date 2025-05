Al teatro De Micheli. Maurizio Landini parla del referendum

Il calendario delle attività promosse dal Comitato per i referendum sul lavoro 2025, si arricchisce dell’iniziativa pubblica che si terrà lunedì 26 maggio alle ore 10 al Teatro De Micheli di Copparo con la presenza di Maurizio Landini. Il segretario generale Cgil arriverà in mattinata come prima tappa di un tour che lo vedrà, nella stessa giornata, in altre città della nostra regione per parlare alla cittadinanza dei referendum dell’8 e 9 giugno. L’evento di Copparo dal titolo “Essere comunità VS individualismo. 5 Sì per vincere insieme” vedrà i saluti del sindaco Fabrizio Pagnoni, l’introduzione di Veronica Tagliati segretaria generale CGIL Ferrara e Maurizio Landini intervistato da Marco Zavagli direttore di Estense.com. Con i quattro quesiti sul lavoro ritenuti validi dalla Corte Costituzionale per i quali la Cgil lo scorso anno ha raccolto 5 milioni di firme, votando Sì al referendum si avrà la possibilità di cambiare in meglio il Paese cancellando le leggi che hanno reso le lavoratrici e i lavoratori più poveri, precari e meno tutelati. Rimuoviamo inoltre con i 5 Sì, l’ingiustizia che nega il diritto alla cittadinanza a 2 milioni e 500 mila persone che vivono e lavorano in Italia. "Il voto è la nostra rivolta. Democratica. Mettere una croce è la cosa più semplice e rivoluzionaria che possiamo fare - ha ribadito Landini - E’ un errore politico dire di non andare a votare. E chi oggi pensa che queste leggi vanno bene è chi non sa cosa vuol dire lavorare ed essere precario. Oggi abbiamo una possibilità vera. C’è bisogno di uno sforzo ulteriore in questi ultimi 20 giorni".