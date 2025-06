Al Teatro Off ’Con la carabina’

Una bambina di 11 anni, che un tribunale francese ha riconosciuto consenziente allo stupro che ha subito da parte di un amico del fratello maggiore, decide, diventata donna, di farsi giustizia da sola: è un testo crudo e claustrofobico quello dell’enfant prodige della letteratura francese Pauline Peyrad da cui è tratto Con la carabina, lo spettacolo della Compagnia Licia Lanera in programma stasera alle 21.15 al Teatro Off (Viale Alfonso I d’Este, 13) nell’ambito della 9° edizione di Bonsai, il festival di teatro contemporaneo ideato dall’associazione Ferrara Off in programma a Ferrara (luoghi vari) fino al 29 giugno prossimo. Con la carabina porta In scena una storia continuamente divisa tra passato e presente.