Al teatro Pandurera commedia in dialetto

Divertimento assicurato domani alle 21, quando sul palco del Teatro Pandurera di Cento andrà in scena la commedia brillante in dialetto de I Quatergat dal titolo "Bisogna semper semner in t’al prè di stopid". In scena: Franca Carpeggiani Barbara Fariselli Mirco Alberghini Andrea Bonazzi Maria Vivarelli Marinella Tassinari Vincenzo Attanà Simone Attanà Roberta Riboli e Marco Calzati. Regia Paolo Chiarelli. "Di cosa tratta la commedia? – dicono i Quatergat - Non è sempre facile scrivere della stupidità umana. Fortunatamente in questa commedia degli stupidi non ce ne sono. Siamo a livello di 5.0, pur non sapendo cosa significhi 5.0 ma che 2.0 o 4.0 e altri sono numeri che vengono citati ad ogni piè sospinto. La messa in scena non prevede l’azione di personaggi normali, se tali fossero vi sarebbe una trama, un filo logico, un inizio, un contenuto e un finale".