Al Verginese c’è ’AmaParco’

C’è anche la delizia estense del Verginese all’interno di "AmaParco: un viaggio nel tempo" a partire dal fine settimana del 14 e 15 giugno, progetto promosso da Atlantide e sostenuto con i fondi dell’otto per mille della chiesa valdese, che offre a bambine e bambini, ragazze e ragazzi un ricco calendario di laboratori archeologici gratuiti organizzati in quattro musei della Romagna del circuito AmaParco. Si parte in occasione delle Europee dell’Archeologia, e si prosegue fino a dicembre con tanti appuntamenti, che prevedono esperienze immersive da vivere in prima persona, come la lavorazione dei metalli, lo scavo archeologico, la tessitura e la realizzazione di mosaici, proposte in contemporanea in più sedi: dalla Rocca di Riolo Terme al Museo Archeologico di Verucchio, passando per la delizia estense del Verginese a Gambulaga e il Museo Archeologico di Forlimpopoli.