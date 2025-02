Al Verginese visita guidata al lume di candela. Verranno spente le luci per creare l’atmosfera

"E se di notte un castello…", in occasione della giornata "M’illumino di meno", la delizia estense del Verginese a Gambulaga domenica 16 alle 18 vi aspetta per una visita guidata a lume di candela. Una serata speciale, in cui la dimora spegnerà tutte le sue luci moderne per trasportare il visitatore indietro nel tempo, facendo rivivere l’atmosfera intima e affascinante di un’epoca passata. E così scoprirà la storia affascinante della villa rinascimentale e della sua storica proprietaria, la bellissima Laura Dianti, figura centrale del Rinascimento ferrarese e legata alla prestigiosa Casa d’Este. Passeggerà tra le sale di questa storica dimora, respirando l’eleganza e il fascino di un tempo, in cui il Verginese era un luogo di rifugio e bellezza. Ma la magia non finisce qui: la visita condurrà anche alla scoperta del Museo Archeologico. Per informazioni: 335236673.