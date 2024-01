Al via ciclo di video. Oggi c’è lo Shiatsu

Cna Benessere e Sanità organizza un ciclo di video dal titolo ’Pillole di Benessere’ curato dall’Ufficio comunicazione di Cna Ferrara. I video saranno programmati con cadenza bisettimanale ogni lunedì alle 18, a partire da oggi, sul Canale Youtube, sul profilo Facebook e sul sito di Cna Ferrara. "Pillole di benessere – spiega la responsabile di Cna Benessere e Sanità Silvia Merli - è un invito a prendersi cura di noi, della nostra psiche oltre che del nostro aspetto, per stare meglio ed essere in grado di pensare ed agire in maniera più armonica e coerente con il nostro essere e con i nostri obiettivi". Oggi appuntamento con Davide Bazzani e lo Shiatsu.