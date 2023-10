Al via da domani i lavori nelle piazze finanziati dal Pnrr

Prenderanno il via lunedì gli interventi di ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’ (nella foto il sindaco Pagnoni), finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sono stati aggiudicati alla Geo Costruzioni di Formignana. Si partirà con le attività di accantieramento e con le prime lavorazioni. Il cortile dell’ex caserma verrà destinato ad area di cantiere per tutta la durata delle opere: sarà predisposta approntando innanzitutto la pulizia della vegetazione spontanea sul muro di confine con la zona prospiciente la sede della società partecipata Patrimonio Copparo e la creazione di un varco di passaggio. A seguire si effettuerà la realizzazione delle canalizzazioni interrate per lo spostamento delle linee aeree di illuminazione pubblica e di telefonia presenti sulle facciate di municipio e scuola primaria. Contestualmente si provvederà all’abbattimento di tre alberi (un Cedrus Atlantica, un Abete Rosso e un Pinus Nigra) nei giardini di piazza della Libertà: la relazione agronomica, infatti, ha messo in luce uno stato vegetativo precario e considerevoli problemi di stabilità.

Il prossimo inverno verranno piantumati nuovi alberi di diversa tipologia. Al 6 novembre è stato fissato poi l’inizio dei lavori sul rettangolo dei giardini pubblici, sulla fontana e sul tratto di via Roma fronte sede comunale, durante i quali rimarranno transitabili per una prima fase i marciapiedi delle scuole e dei portici commerciali. Tutti gli interventi saranno eseguiti a step e la loro successione è stata pensata in modo da non prevedere mai la chiusura completa del centro cittadino.