Al via gli Stati generali della cultura. Istituzioni ed esperti a confronto

Questa mattina, a partire dalle 10.30 al Ridotto del teatro comunale, si svolgerà la quarta edizione degli Stati Generali della Cultura: competenze, innovazione, lavoro. L’evento si colloca nell’ambito delle celebrazioni per il trentennale del riconoscimento Unesco di Ferrara e pone al centro il rapporto tra cultura, bellezza e tutela dei diritti nei luoghi di lavoro. Una iniziativa nasce con l’obiettivo di riflettere e costruire insieme nuove prospettive per chi opera nei settori culturali e creativi, promuovendo una visione del lavoro che valorizzi la dignità, la sicurezza e il benessere delle persone, in dialogo costante con il patrimonio artistico e paesaggistico. La quarta edizione, realizzata in collaborazione con il Comune e sostenuta dalla Fondazione Ferrara Arte, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, esperti e professionisti del settore culturale.

Il programma: alle 10:30 il panel ’Cultura e lavoro’ moderato da Cristiano Bendin, responsabile della redazione di Ferrara de ’Il Resto del Carlino’, con gli interventi istituzionali di Alan Fabbri, sindaco di Ferrara; Marco Gulinelli, assessore alla Cultura Comune; Simona Giuliano, responsabile dell’ufficio Sviluppo del settore musicale Regione Emilia Romagna; Michele Placido, presidente Fondazione Teatro Comunale Ferrara; Davide Urban, direttore generale di Ascom Confcommercio; Andrea Cancellato, presidente FederCulture; Guido Ottolenghi, presidente del Meis. Alle 11:30 il meeting ’Competenze del futuro: formare i professionisti della cultura’, con Antonio Scuderi, ceo Capitale Cultura e Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro; alle 12:30 il terzo incontro, intitolato ’Cultura e innovazione: sostenere l’evoluzione’, con Lorenzo Balbi, direttore del Museo d’Arte Moderna di Bologna e Riccardo Maiarelli, presidente della Fondazione Estense. Alle 14:30 l’ultimo appuntamento di giornata, ’Welfare culturale: strategie per un futuro equo, sostenibile e inclusivo’, sarà dedicato ai nuovi modelli per affrontare le sfide dell’inclusività e della sostenibilità. Presenti tra i relatori, Massimo Maggio, Head Fine Art Department di Wide Group, Eduardo Gugliotta, responsabile servizio gestione fondi speciali Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Irene Sanesi, economista della cultura.