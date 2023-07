Al via i Centri Estivi 2023 del Comune di Ferrara, 874 posti per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni!

Hanno preso il via ieri mattina le attività dei centri estivi 2023 del Comune di Ferrara (CRI e CRE) per i bambini e i ragazzi da 0 a 14 anni. Le attività proseguiranno fino a venerdì 28 luglio, cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30. A ospitarle sono le sedi di una serie di nidi e istituti scolastici dislocati su tutto il territorio comunale, con 874 posti suddivisi fra bambini che frequentano i nidi d’infanzia comunali (0-3 anni) e le scuole dell’infanzia comunali e statali (3-6 anni) e bambini e ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado statali (6-14 anni).

"E’ un importante servizio per le famiglie ferraresi - sottolinea l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak - che ha richiesto finanziamenti specifici per consentirne l’ampliamento. Infatti la disponibilità dei posti è stata notevolmente incrementata passando dai 620 del 2019 ai quasi 900 del 2023, con attenzione particolare alla fascia 0-6 anni estesa anche alle scuole dell’infanzia statali. Per offrire risposta alle sempre crescenti richieste delle famiglie, abbiamo infatti aumentato la disponibilità di posti di quasi 130 unità nella fascia 0-6 anni rispetto allo scorso anno, senza dimenticare l’attenzione al territorio, con offerte sia in città che nella frazioni. Le attività dei centri estivi comunali si basano su progetti pedagogici di qualità, in contesti inclusivi e accoglienti, attenti alle esigenze di relazione e di gioco dei bambini e dei ragazzi che vi partecipano".

Al via da ieri mattina anche le attività de ‘L’Estate dei Piccoli’ al Centro comunale “Mille Gru” in programma ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30; e il martedì e giovedì

dalle 16,30 alle 20.