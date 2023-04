Al via i corsi di primo soccorso Il Gruppo Auser in prima linea

L’amministrazione comunale sosterrà il corso di formazione di primo soccorso rivolto al Gruppo Auser di Copparo (foto archivio). Nell’ambito del rinnovo della convezione fra il Comune e l’associazione, infatti, si è scelto di dare spazio alla formazione dei volontari, riconoscendone il valore e l’importanza, con l’impegno in tal senso di mettere a disposizione annualmente una somma volta all’organizzazione di corsi su tematiche da valutare di concerto con Auser. La prima iniziativa è stata incentrata sulla gestione del verde, puntando, oltre che sul tema della sicurezza sul lavoro, anche su aspetti agronomici e sulle manutenzioni: nozioni che sono state completate da esercitazioni sul campo. Ora si proseguirà con il corso di formazione di primo soccorso, dedicato ai volontari che prestano i servizi di accompagnamento per sorveglianza degli studenti sugli scuolabus e di trasporto gratuito in favore di persone residenti nel territorio comunale che non hanno possibilità di muoversi in autonomia per recarsi a visite o esami clinici e in centri riabilitativi. In determinate situazioni, gli interventi e manovre effettuate a brevissimo termine giocano in effetti un ruolo molto importante nell’evoluzione successiva della situazione dal punto di vista della salute e dell’integrità fisica. Inoltre, la giunta comunale ha deciso di estendere la formazione anche ai volontari Anteas, anch’essi impegnati nel prezioso servizio di trasporto sociale che, come detto, si rivolge a persone che non hanno possibilità di muoversi in autonomia.