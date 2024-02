Al via i lavori per la fermata dell’autobus

Oggi iniziano i lavori di adeguamento della fermata autobus di piazzale Dante Alighieri di fronte alla parrocchia dell’Immacolata.

I lavori sono finalizzati al miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità al trasporto pubblico per persone con ridotte capacità motorie e visive. L’intervento prevede la realizzazione di nuova piazzola rialzata di circa 15 cm dal manto stradale e l’installazione di segnaletica tattile. L’attuale pensilina verrà recuperata e riposizionata. La viabilità non subirà modifiche sostanziali con lo spostamento della fermata autobus per tutta la durata dei lavori lungo Viale XXV Aprile, nel tratto compreso tra Piazzale Dante e Via Beata Lucia da Narni, dove è presente la cartellonistica di divieto di sosta. La data di inizio lavori potrà subire variazioni a causa delle condizioni meteo. Avranno una durata di una settimana lavorativa. L’impresa è la Moretti srl con sede a Ferrara.