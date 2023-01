Al via i venerdì dell’universo

I venerdì dell’universo, si parte. Al via il primo appuntamento della rassegna scientifica organizzata dal Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara con la collaborazione dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, il gruppo Astrofili ‘Columbia’. ’Esplorando i segreti della Natura. L’Infn: una comunità per il progresso della conoscenza’ è il primo incontro in programma oggi alle 21. Interviene Antonio Zoccoli, presidente dell’istituto nazionale di fisica nucleare. Sarà preceduto dalla consegna di un premio

di laurea dedicato alla memoria del professor Raffaele Tripiccione, recentemente scomparso. L’evento nell’aula magna del dipartimento di giurisprudenza (corso Ercole I D’Este 37).