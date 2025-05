Al via il Salone del restauro. Tra innovazione e ricerca, siamo la capitale del patrimonio

Da oggi al 16 maggio, la città ospiterà a Ferrara Expo il Salone del restauro. Un evento che taglia il traguardo del suo 30° compleanno. Alle 10.30 il taglio del nastro. Benvenuto del presidente di Ferrara Expo, Andrea Moretti, e dell’assessore alla Cultura del Comune Marco Gulinelli. Intervengono Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura; Gessica Allegni, assessora Cultura Regione; Laura Ramaciotti, Rettrice; Matteo Masini, direttore Ufficio Beni di Consumo Ice Agenzia; Alessandro Bozzetti, presidente Assorestauro. Alle 11 stati generali del restauro. Il restauro tra memoria e transizione. Apre i lavori Alessandro Ippoliti, prorettore dell’Università, membro esperto della Commissione per la tutela dei monumenti storici e artistici della Santa Sede.

Tavola Rotonda. Carla Di Francesco, presidente regionale Emilia- Romagna Fai; Marcello Guaitoli, Università del Salento; Alessandro Bozzetti, presidente Assorestauro, Ministero della Cultura; Massimo Manservigi, vicario generale Arcidiocesi; Marcello Balzani, Università di Ferrara; Renata Picone, Università di Napoli Federico II, presidente Sira Roberto Di Giulio, Università di Ferrara, Fabio Ugolini, Head of Sales Improvement and Business Support, Enel; Simone Quilici, direttore Parco dell’Appia Antica. Alle 11.30 il sistema promozionale italiano del restauro e le progettualità internazionali sviluppate in passato (Assorestauro e Ice Agenzia). Alle 14 La documentazione digitale del patrimonio archeologico attraverso il rilievo 3D: il Colosseo a cura del Ministero della Cultura e Parco Archeologico Colosseo. Alle 14.30, La Fabbrica di San Pietro: lavori in preparazione del Giubileo. Con il dottor Zander e l’ingegner Capitanucci.