Al via il Salone del Restauro: "Ferrara, polo di eccellenza"

Si è aperta ieri l’edizione 2025 del Salone internazionale del restauro, un appuntamento che da tre decenni rappresenta un punto di riferimento per il mondo della conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale. Un anniversario importante che, come ha sottolineato Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, testimonia la solidità di un percorso condiviso e l’evoluzione costante di una manifestazione capace di adattarsi ai cambiamenti del settore, rafforzando il dialogo tra professionisti, istituzioni e innovazione tecnologica.

Per Marco Gulinelli, assessore alla Cultura, il Salone è molto più di una vetrina espositiva: è un laboratorio vivo di confronto e progettualità comuni, crocevia di eccellenze istituzionali, scientifiche e produttive. Il Ministero della Cultura con Luigi La Rocca ha posto l’accento sulla centralità dello scambio di competenze ed esperienze, sottolineando come la tutela del patrimonio non possa prescindere da una sinergia concreta tra pubblico e privato.

La Regione, con l’assessora Gessica Allegni, ha sottolineato l’importanza del Salone come strumento strategico per la valorizzazione del patrimonio e per l’attivazione di sinergie tra enti e territori, sottolineando l’impegno costante della Regione nel sostenere il comparto, con investimenti significativi e una visione capillare, diffusa e attenta anche alle piccole realtà. Ferrara si distingue come polo d’eccellenza, capace di mettere in rete competenze e progettualità.

L’apertura al mondo è stata al centro dell’intervento di Matteo Masini, direttore dell’ufficio Beni di consumo Ice Agenzia; alle celebrazioni si è unito anche Alessandro Bozzetti, presidente di Assorestauro, che ha ribadito l’importanza di mettere a sistema conoscenze ed esperienze per la salvaguardia del bene comune, evidenziando come la capacità italiana nel campo del restauro sia apprezzata e riconosciuta a livello mondiale.

Laura Ramaciotti, rettrice di Unife, ha dato risalto al ruolo fondamentale e centrale della formazione e della ricerca, con l’ateneo cittadino impegnato in prima linea nel costruire competenze e attivare progetti sul territorio per restituire valore al patrimonio collettivo. Un’edizione speciale, dunque, che guarda al futuro con consapevolezza, facendo della memoria storica un motore per l’innovazione e la costruzione di nuove strategie condivise.