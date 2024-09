Al via la rassegna del Boldini. Oggi ’L’odio’ con Vincent Cassel

Conclusa l’arena cinematografica estiva al Parco Pareschi, Arci è pronta a tornare in Sala Estense con la rassegna dedicata al Cinema Boldini. Oggi si apre con il restauro del cult ’L’Odio’ di Mathieu Kassovitz. Il film, con Vincent Cassel, racconta ventiquattr’ore nella vita di Vinz, Hubert e Saïd, tre amici della banlieue parigina all’indomani degli scontri tra polizia e civili. Tre protagonisti diversi tra loro, con caratteri opposti e apparentemente inconciliabili, affrontano in modi differenti le sfide di un contesto sociale complesso, carico di tensioni e violenza. L’Odio sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano. Domani, invece, sarà la volta de ’La zona d’interesse’ di Jonathan Glazer. Il film segue la vita apparentemente tranquilla di Rudolf Höss e della sua famiglia nella loro tenuta borghese, adiacente al campo di concentramento di Auschwitz, di cui Rudolf è direttore. La loro routine quotidiana si svolge con una calma inquietante, in netto contrasto con l’orrore che si consuma a pochi passi. Il Cinema Boldini in Sala Estense proseguirà fino alla fine dell’anno. Dal 18, verranno proposte diverse rassegne, con un focus particolare sui restauri della Cineteca di Bologna, che Arci presenterà in prima visione esclusiva per la città.