Al via la rassegna ’Music 4 Stroke’ Per sensibilizzare sull’ictus cerebrale

Quattro appuntamenti con la musica dal vivo, fra divertimento e convivialità, riconoscimento e prevenzione dell’ictus cerebrale. È “Music 4 Stroke” ed è l’iniziativa, in partenza domani dalle 21 all’interno del Kafé Bacchelli, organizzata dall’associazione A.L.I.Ce Ferrara (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) e che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara. Scopo del ciclo di concerti ad ingresso libero, è offrire 4 serate aperte alla popolazione in cui fare sensibilizzazione su un danno cerebrale che può causare effetti gravissimi, e lasciare conseguenze permanenti, a chi ne viene colpito. "Anche attraverso iniziative del genere - afferma Cristina Coletti, assessore alle Politiche sociali del Comune di Ferrara - si può svolgere quell’attività volta a creare conoscenza, coscienza e senso di responsabilità nella cittadinanza. A.L.I.Ce merita l’attenzione e la vicinanza dell’Amministrazione, e dell’intera comunità, perché è una realtà fondamentale che si rivolge alla gente con lo scopo di informare sulle cause della malattia, e al tempo stesso consegnare le contromisure per prevenirla o affrontarla al meglio. L’invito che rivolgo a tutti i cittadini è di partecipare, perché farlo significherà trascorrere una serata piacevole al termine della quale tutti saranno più consapevoli". L’iniziativa prevede quattro appuntamenti. Domani aprirà la rassegna “The soul connection” con una carrellata di brani che evidenziano, in modo differente, lo spirito soul. A salire sul palco saranno il chitarrista Luca Longhini, il pianista Massimo Mantovani, la cantante Bessie Boni e il batterista Stefano Peretto. Il 13 luglio saranno di scena i Dia-logo E.M.A. Il gruppo, capitanato dal chitarrista e arrangiatore - e presidente dell’Estense Music Acadaemy - Sergio Rossoni, presenterà un tributo a Mina per la voce di Valentina Piccinini, Christian Vincenzi alla batteria e Renato Fregna al basso. Il 20 luglio sarà poi il turno di Kale’- Erika Corradi solo. Cantante e pianista, Erika Corradi presenterà un repertorio di brani della migliore tradizione cantautorale italiana per pianoforte e voce. Da Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabio Concato, Pino Daniele e tanti altri, offrendo una rilettura personale in chiave acustica di brani della canzone italiana.

Chiuderà la rassegna il 27 luglio il Sunset Quartet, progetto che ruota attorno al poliedrico pianista Alessandro Russo e che vede alla voce Bessie Boni, alla batteria Stefano Peretto e al sax Stefano Melloni.