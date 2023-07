Al via la sessantesima edizione della "Fiera di Quartesana"

Continua il cammino della fiera di Quartesana in onore della Madonna del Monte Carmelo. Il progetto ha avuto inizio nel 1963 e, strada facendo, è arrivato alla sessantesima edizione. Gli anni 2020 e 2021, causa covid, sono stati devastanti per la sagra tanto cara agli abitanti di Quartesana. Dopo una timida ripartenza nel 2022, con questo anno 2023 si cerca di risalire alla grande. Durante le riunioni del Comitato Fiera, tenutesi nel corso dell’inverno, ci si è resi conto che senza la volontà di rimettere in funzione lo stand gastronomico, nonostante tutti gli sforzi, l’appuntamento sarebbe rimasto sempre dimezzato.

"Con questo nuovo anno – spiegano gli organizzatori – si vuole riportare la fiera agli antichi livelli e a quella notorietà che aveva prima del covid". Nel programma, lo stand gastronomico è previsto da oggi al 17 luglio, esclusa però la serata di domenica 16, essendo la giornata dedicata alle funzioni religiose in onore della Madonna.

I cuochi hanno in programma un menù di carne fatto di primi e secondi e prevedendo pure pinzini, piadine e hamburger. Gli intrattenimenti saranno numerosi: questa sera si esibirà la scuola di ballo A Ritmo, domani ritornerà sul palco, dopo una lunga pausa, la compagnia teatrale locale Quartgianaz con la commedia ’Al marì ad miè muier’, sabato sarà la volta di Poltrosax, cantante e sassofonista, domenica si avrà il concerto della Filarmonica di Voghenza, che alle 21 accompagnerà la processione e sempre domenica al mattino la ’Sbiciclata’ e nel pomeriggio la 38ª edizione dei Giochi dei Rioni per ragazzi e genitori, infine tutto terminerà lunedì 17 luglio con lo spettacolo del complesso “60 lire” .

A completare il programma funzioneranno il gioco della tombola, la pesca di beneficenza, il parco giochi e la mostra in teatro dal titolo ’Ville e strumenti di lavoro delle nostre terre’. Il Comitato Fiera è fiducioso nel ritorno di numerosi ed appassionati frequentatori.

re. fe.