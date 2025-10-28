Al via la stagione dei Fluttuanti. Sul palco ’Ricordati il bonsai’

Si apre stasera la stagione teatrale dei Fluttuanti con Legnanesi e il loro "Ricordati il bonsai" alle 21. Dopo questo evento, seguirà Patrizio Roversi con "Oltre il petrolio" giovedì 13 novembre. Il 19 dicembre ci sarà il concerto Gospel. Martedì 30 dicembre il Teatro vedrà sul palco i protagonisti del "Big Comedy Ring Show". Con l’anno nuovo, il 21 gennaio, ci sarà Roberta Bruzzone che presenterà "Amami da morire", una riflessione sulle relazioni tossiche. Il 28 gennaio ci sarà il musical "Hair – The Tribal Love-Rock Musical", Simone Nardini alla regia. Febbraio sarà il mese della comicità: 5 febbraio Max Pisu e Chiara Salerno in "Sarto per signora"; 12 febbraio Paolo Cevoli con "Figli di troia"; 16 febbraio Cesare Bocci e Vittoria Belvedere con "Indovina chi viene a cena?" 19 febbraio Amanda Sandrelli in "Victims". Gli ultimi spettacoli si avranno nel mese di marzo e aprile. Il 5 marzo con Oblivion in "Tutorial – Guida contromano alla contemporaneità"; 10 marzo con il duo comico Ale & Franz in "Capitolo"; 17 marzo tocca alla compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre con "Aliena"; 26 marzo Gigi & Andrea con "La fisica che ci piace". A concludere la stagione saranno: Gaia De Laurentiis con "Una giornata qualunque", 8 aprile; "Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar", 11 aprile. La chiusura è affidata a Filippo Caccamo con "Fuori di tela", martedì 28 aprile.