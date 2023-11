Al via le Giornate Fai per le scuole. Visite a Casa Minerbi-Del Sale

Tornano nella settimana da oggi al 25 novembre le ’Giornate FAI per le Scuole’, manifestazione tutta dedicata alle scuole che da dodici anni il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza, su modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno. Protagonisti dell’evento saranno gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i loro docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei Beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al FAI, sentendosi direttamente coinvolti nella valorizzazione del loro territorio, parte attiva della loro comunità e diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari.

Le Delegazioni di migliaia di volontari della Fondazione, diffusi e attivi in tutte le regioni, apriranno infatti oltre duecento luoghi speciali che saranno visitati da studenti iscritti al FAI con la loro classe. Le classi ’Amiche FAI’ saranno accolte da migliaia di ragazzi che le condurranno alla scoperta di chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni del loro territorio, raccontandone la storia, mostrandone i capolavori e i particolari curiosi. Per Ferrara è aperta Casa Minerbi-Del Sale, edificio che prende il nome dalle due più importanti famiglie che ne sono state proprietarie: i Dal Sale nel XIV secolo e i Minerbi dalla fine del XIX. Si trova al n. 21 di Via Giuoco del Pallone. Il complesso fu costruito attorno alla metà del Trecento dalla illustre famiglia Dal Sale (o Del Sale) la cui presenza è documentata a Ferrara dagli inizi del ‘200 al 1587 quando si trasferì a Ravenna. Non è stato possibile ricostruire i passaggi di proprietà fino al 1870, data in cui fu acquisito dalla famiglia Minerbi. Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Artistico ’Dosso Dossi’ di Ferrara. Orari: lunedì: 9 - 13:30 (ultimo ingresso 13); martedì: 9 - 13:30 (ultimo ingresso 13); mercoledì: 9 - 13:30 (ultimo ingresso 13).