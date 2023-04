Al via le iscrizioni all’asilo nido comunale del plesso ’Margherita’

È aperto il periodo ordinario di iscrizioni all’Asilo Nido Comunale "Margherita" di Bondeno. Possono iscriversi le famiglie con bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni. La procedura è esclusivamente online, accedendo tramite identità digitale Spid alla sezione "Servizi Scolastici Online" presente sul sito dell’Ente. "Una struttura di eccellenza, che accudisce e tutela i nostri piccoli concittadini sin dalla più tenera età – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri –. Il gradimento sul servizio è estremamente elevato e la struttura, oltre ad essere confortevole per i bambini, viene costantemente ammodernata e migliorata". Basti pensare all’investimento da 320 mila euro per il Polo dell’infanzia, con cui sono previsti corposi efficientamenti energetici. I posti disponibili al Nido Comunale sono 52, distribuiti su tre sezioni: "lattanti" (3-12 mesi), "medi" (1-2 anni), "grandi" (2-3 anni). Ogni domanda di iscrizione inoltrata sarà oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio, riferito ad esempio alla presenza di altri minori in famiglia.