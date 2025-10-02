Al via le misure antismog. La ’vecchia’ auto in garage, corsa a bici e monopattini: "Così evitiamo le multe"

Je Xhen, 22 anni, abita a Ferrara e studia al conservatorio di Firenze. "Il pianoforte, da dodici anni. Spero di riuscire a farmi strada in questo mondo", intanto la strada la macina sotto le rotelle del monopattino, metri e chilometri green, giubbotto bianco e caschetto in testa. "Per un po’ non l’ho messo, poi sono andato a comprarlo. Meglio rispettare le regole", e l’ambiente. "L’auto la usiamo solo quando andiamo a fare la spesa con la famiglia, altrimenti vado così", un taglio netto allo smog, sfreccia via, ormai un puntino lungo la ciclabile nel primo giorno delle misure anti-smog. Croce per chi vuole andare a tutto gas, profumo di benzina al distributore. Delizia per gli ambientalisti, irriducibili del sellino, del "più bici meno morti". Anche quando il vento è un po’ gelido lungo le strade.

Primo ottobre, le divise della polizia municipale, l’incubo del battesimo del fuoco con una multa sul cruscotto. Ogni anno, quasi niente di nuovo sotto un sole piuttosto pallido, tornano in vigore le misure stagionali per la qualità dell’aria. Ad oltranza fino al 31 marzo 2026. Dal lunedì al venerdì (8.30-18.30), stop ai veicoli diesel fino a Euro 4, benzina fino a Euro 2, metano-benzina e Gpl-benzina fino a Euro 2, ciclomotori e motocicli fino a Euro 2. Nei Comuni con più di 30mila abitanti, e nei Comuni ’volontari’, le limitazioni si estendono in caso di attivazione delle misure emergenziali e anche alle domeniche ecologiche, con il blocco dei diesel fino a Euro 5. Una pioggia di deroghe. Per i veicoli elettrici e ibridi; in car pooling con almeno tre persone a bordo; per i trasporti specifici e gli usi speciali; per particolari categorie. Vittorio Izzo, 54 anni, è con il suo taxi sotto la statua di Savonarola. Ha giocato d’anticipo. "La mia vettura è ibrida come quelle di tutti i colleghi, ibride o elettriche", gracchia la radio, lo chiamano, e lui riparte, 20 anni al volante. "Sì, mi piace fare il tassista. Lavoro anche la notte, Ferrara è ancora una città tranquilla", si allontana, le dita incrociate perché continui così. Lontane Bologna e Padova, con le loro ombre e timori.

Primo giorno antismog – non è che poi le misure si notano tanto – primo giorno del nuovo Mof, stalli dipinti di fresco, alberi attorno, confini di una città sempre più green. "Hanno fatto un bel lavoro", approva Daniele Magri, pensionato, in sella allo scooter. Va in palestra, è quasi arrivato. Ha tagliato la testa allo smog con la sua moto. "La mia auto? A Gpl". Gli operai portano via le transenne, il parcheggio è finito. Bici attaccate alle pareti, sui cavalletti, a pezzi in attesa di una nuova vita. Davide Parziale, i guanti azzurri, una camera d’aria e un copertone, l’odore della gomma. Officine Ricicletta. Le noleggiano, le vendono, ritirano l’usato e lo rigenerano. Catorci tornano a nuoversi, sotto un fiume d’olio e toppe. "Il noleggio delle due ruote va bene, è stato l’anno della ripresa dopo il capitombolo del Covid". Una coppia l’altro giorno è salita in sella per andare a Comacchio. "E anche io, quando c’è la bella stagione, mi sposto così". Abita in un paese, è cresciuto a pane e bicicletta. Insegna ai detenuti come si riparano. "Abbiamo uno spazio nel carcere, un laboratorio". Spezza una lancia per il bike to work, in busta paga un po’ di soldi in più per ogni chilometro ai pedali. Luca Toniolo frequenta il secondo anno della facoltà di Scienze motorie. E’ un fuorisede, parecchio fuorisede. "Abito a Pordenone, a lezione vado in bici, come tanti altri studenti. E’ una città su misura per le due ruote. i blocchi al traffico? Una cosa buona".