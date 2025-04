Al via le Settimane dello studente. Ciclo di conferenze per raccontare l’Africa e i ragazzi africani in Italia

Presentato in conferenza stampa - presenti tra gli altri il vicesindaco Alessandro Balboni, insieme al fondatore, al presidente e a un iscritto dell’associazione ASCAF Mathurin Tengueu, Robert Dam’Ntote Douti e Adokou Kokouvi Zambé - il fitto programma di iniziative per le Settimane dello Studente, una iniziativa culturale promossa dall’Associazione Studenti Continente Africano Ferrara (Ascaf). Serate culturali per approfondire la cultura africana e le possibilità degli studenti africani in Italia, patrocinata dal Comune. Diversi i temi che verranno trattati: dalla possibilità del ritorno in Africa dopo gli studi, alle implicazioni economiche del Franco CFA, fino a momenti di approfondimento sulla cultura africana, concludendo con una manifestazione sportiva interdisciplinare. "Immigrazione e integrazione sono un tema critico per il nostro Paese e vanno affrontate in maniera concreta - ha detto Balboni -: supportando questo evento proponiamo un altro punto di vista, ossia quello di coloro i quali vengono in Italia con lo scopo di formarsi, studiare e riportare conoscenze professionalità nel proprio paese di origine. Ferrara ospita una numerosa comunità di universitari africani, con la quale intendiamo collaborare per dimostrare che un sistema di integrazione alternativo è possibile". Il primo appuntamento si è svolto ieri nella Sala della Musica: tra i relatori il prefetto Marchesiello, il prorettore Pedroni, la coordinatrice Er-go Elisa Bortolotti, il presidente del Consiglio degli studenti Unife Ludovico Nanetti, il presidente dell’Ascaf Dam’Ntote Douti. Prossimo appuntamento domani nella sala ex Refettorio sul tema ’L’Africa nella letteratura post coloniale Italiana: rappresentazioni, percezioni e memoria’, relatore Patrick Joel Tatcheda Yonkeu, cofondatore, direttore e ricercatore del Black History month. "Abbiamo sviluppato le nostre iniziative - spiega Tengueu – dando voce a tutti per esprimere diversi punti di vista. Fondamentale il confronto aperto". Il ciclo di conferenze si svilupperà su tre settimane, per un totale di otto eventi.