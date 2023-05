Al via Poggio Street Festival Quattro giorni tra eventi e musica

Dall’1 al 4 giugno, grande festa a Poggio Renatico con il Poggio Street Festival organizzato dalla Pro Loco di Emiliano Peccenini col supporto del comune. "E’ la settima edizione, quest’anno avremo quattro giorni pieni di cose – spiega Peccenini –. Per tutte le serate avremo il lunapark con giostre nuove, lo street food con 14 track anche romagnoli, specialità italiane e straniere e lo stand della proloco. Per gli spettacoli alle 21 in piazza del Popolo, invece, abbiamo mantenuto il sabato sera con i gruppi locali, mentre nelle altre serate avremo giovedì il tributo ai Litfiba con i 17Re, il 2 i Queen Vision e domenica, alle 20, i poggesi Superlips, mentre la mattina il Mercato di Forte dei Marmi e alle 17 la grande novità della discesa di 10 paracadutisti al Parco del Ricordo, organizzato con Rodolfo Gamberini. Alle 18 l’esibizione dell’orchestra scolastica dei ragazzi". Sabato, invece, la sfida tra 9 band in varie postazioni del paese, tra via Matteotti, via Roma, via Cavour e piazza del Popolo, con musica di vario tipo: i Pocabanda e i Mhysteria, presenti dalla prima edizione ai quali si sono aggiunti Akordyan, Time out, Scacco matto, I riverbero, Front hump camels, MjM.

Evento dalla grande valenza per il paese. "C’è un filo conduttore cercando di valorizzare il territorio e le persone che lo abitano animando la piazza – concludono – grazie ai tanti volontari che impiegano il loro tempo per dare dei punti di aggregazione e divertimento al paese".

Laura Guerra