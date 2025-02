Al via un casting per Pietro Bembo

In occasione del Carnevale rinascimentale degli Este, che si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo 2025, è aperto il casting per la ricerca del protagonista dell’edizione 2025, che indosserà gli abiti del celebre umanista e letterato del Rinascimento, Pietro Bembo, autore delle ‘Prose della volgar lingua’ di cui ricorre quest’anno il cinquecentenario della pubblicazione. È richiesta età compresa tra i 30 e 40 anni, non avere alcuna affiliazione di contrada, presenza scenica, disponibilità nelle date indicate. Il casting avrà luogo mercoledì 12 febbraio dalle 19.30 nella sede di Ferrara la città del Cinema, corso Isonzo 137.