Al volante con un pieno d’alcol. Addio alla patente

Weekend di controlli dei carabinieri: denunce per guida in stato di ebbrezza. Lo scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio per garantire la sicurezza stradale a Comacchio, soprattutto nelle ore serali e notturne. Due persone sono state denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Un 29enne è stato fermato lungo la Strada Statale 309 in località Collinara mentre era alla guida della propria auto con un tasso alcolemico pari a 1,78 g/l. La patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato; stessa sorte per un 30enne, sempre sulla Strada Statale Romea in località San Giuseppe, sorpreso alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico di 1,59 g/l. Anche per lui è scattato il ritiro della patente. Un 34enne della zona, controllato a piedi a San Giuseppe, in possesso di 4 grammi di hashish. Un 28enne, con una dose di hashish, a bordo del veicolo condotto da un amico sulla Romea.