Al volante in stato di ebbrezza, gli agenti ritirano sei patenti

Sei patente ritirate dagli agenti della polizia stradale di Ferrara, per guida in stato di ebbrezza. E’ il risultato dei controlli che sono stati compiuti nello scorso finesettimana, quando sono stati predisposti due servizi preventivi per la verifica specificatamente per combattare l’utilizzo di alcol e droga. Il primo, dalle 22 di venerdì scorso alle 4 di sabato , mentre il secondo nella serata di domenica dalle 20 alle 02 di lunedì scorso. Nel complesso sono state impiegare otto pattuglie della polizia stradale, con la presenza di una postazione mobile con a bordo il medico e il personale sanitario dell’Ufficio sanitario della questura di Ferrara per procedere alla verifica dell’assunzione e dell’alterazione da sostanza stupefacente. Non sono mancati altresì controlli relativi all’uso dei telefonini, che è diventata la principale fonte di distrazione alla guida.

Durante i due servizi sono stati controllati anche diversi neopatentati, i quali a seguito degli accertamenti hanno manifestato parole di apprezzamento per il servizio svolto, anche se un po’ emozionati per il fatto che per la prima volta si sottoponevano al test. Questi i numeri della due giorni di controlli: 119 auto fermate 119, 135 persone controllate Sdi; 122 persone sottoposte ad accertamenti con precursori (di cui tre passeggeri). Al termine, i poliziotti hanno rilevato sei infrazioni per guida in stato di ebbrezza, che hanno portato al ritiro di altrettante licenze di guida. Gli agenti hanno poi rilevato altre quindici infrazioni al codice della strada.

La polizia stradale invita a guidare con la massima attenzione e in perfette condizioni psico-fisiche, in modo da viaggiare in sicurezza nel proprio interesse ed in quello di tutti gli utenti della strada, e ricorda lo slogan ’Quando guidi, guida e basta!’. I controlli prevedono test con etilometro e antidroga e avvengono dal tramonto all’alba. L’importanza delle attività delle campagne di sensibilizzazione è indicata anche dal fatto che queste verifiche serali e notturne portino a scoprire che, spesso, chi viene fermato sia inconsapevole dei rischi che corre.