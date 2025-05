"Al volante provo un senso di libertà"

Un tempo era utile, ma adesso rappresenta quasi un peso. Questo è il pensiero di Gabriele Straforini riguardo l’utilizzo della macchina: "Personalmente uso raramente la macchina perché non lavoro più e dunque non ho necessità di uscire fuori città. Principalmente la utilizzavo per spostarmi da un posto all’altro per questioni lavorative, ma ora sono in pensione e scelgo di venire in centro solo utilizzando la bicicletta. Rimane il fatto che io non riuscirei a fare a meno della macchina, perché riesce a darti un’autonomia e una libertà che pochissime cose riescono a dare. Tuttavia la bici è un mezzo di trasporto comodo e soprattutto economico".