Al volante ubriaco. Denunciato e addio patente

Controlli dei carabinieri nel weekend. A Comacchio, durante un controllo stradale, un giovane è stato fermato alla guida

della sua auto. E’ stato sottoposto ad accertamenti con l’etilometro, risultando positivo. Denuncia e patente ritirata.

A Porto Garibaldi, ragazzo di 29 anni, in via Nino Bonnet è stato sorpreso con una dose di hashish. A Lido Scacchi, una ragazza, 26 anni, a bordo di un veicolo come passeggera, aveva un grammo di hashish nella borsa. A Goro un 32enne

è stato fermato vicino a casa. Aveva una modica

quantità di hashish per uso personale.